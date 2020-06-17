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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا ..مسؤول كبير في الشرعية يصعق الرئيس هادي ويهز اركان الشرعية ويعترف بسقوط محافظة مأرب الغنية على يد قوات ابو علي الحاكم

سخر مسؤول كبير في الشرعية من ادعاءات الحوثيين باسقاط مارب واعترف ساخرا بانهم فعلا اسقطوا المحافظة الغنية لكن عبر تويتر وفيسبوك وقناة المسيرة اما على ارض الواقع فتلك احلام يدرك اتباع الحوثي استحالة تحقيقها .

وتساءل الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح الذي يقيم في بريطانيا وعينه الرئيس هادي سفيرا لليمن لدى منظمة اليونسكو عن عدد المرات التي اسقط فيها الحوثي محافظة مأرب.

وقال جميح ان الحوثي فقد اربعة اخماس قواته في محاولات السيطرة على مأرب.

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وأضاف بالقول :" أعد الحوثي عتاداً عسكرياً ضخماً وحشوداً بشرية كبيرة، ليتخطى نجد العتق وصحراء الجوف إلى مأرب.

لكن، وفي الوقت الذي أراد الكهنة الحصول على خُمس نفط مأرب فقدوا-خلال ثلاثة أيام- أربعة أخماس قواتهم، في الصحارى والسفوح.

سؤال للمغرر بهم: كم مرة أسقط الحوثي مأرب في تويتر والفيس والمسيرة؟!