البيضاء.. قيادي حوثي ومرافقيه يطلقون النار على معامل تصوير في رداع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 تعز - الخليج 365 أقدم قيادي حوثي مع مرافقية، على الاعتداء بالرصاص الحي على معامل تصوير في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية "إن مسلحين حوثيين اقتحموا معامل للتصوير وأطلقوا الرصاص الحي على الأجهزة بشكل كثيف على خلفية شراء صاحب المعامل اليمن قطعة أرض تدعي قيادات حوثية من آل الريامي أنها ملكاً لهم". Advertisements وأفادت المصادر "أن الاعتداء تم من قبل القيادي الحوثي نصر أبو راس الريامي". وأظهرت مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة قيام الحوثي "نصر الريامي" ومسلح آخر بالدخول الى المحل واطلاق الرصاص على اجهزة التصوير واجهزة الكمبيوتر بشكل كثيف فيما كان بقية المسلحين يحرسونهم خارج المحل. وتأتي الحادثة بعد أكثر من اسبوع من اعتداء مرافقي القيادي الحوثي المعين وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع صالح ناصر الرطب الجوفي، على محل تجاري لمواطن من أبناء محافظة ريمة وثقته كاميرات المراقبة.

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