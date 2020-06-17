يحدث الان.. اجتماع استثنائي لوزراء السياحة العرب بمشاركة بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استجابة لدعوة وزير السياحة والاثار المصري يعقد اليوم بمشاركة بلادنا اجتماع لوزراء السياحة العربية لمناقشة اثار جانحة كورونا وكيف يمكن تجاوزها وكيف يمكن دعم قطاع السياحة وقد استجاب للدعوة وزارة السياحة السعودية بصفتة رئي الدورة الحالية ولمناقشة الاجراءات لسرعة تعافي القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة من خلال الامانة العامة ، خلال اجتماع وزراء السياحة العرب.



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وقد شارك وزير السياحة الدكتور محمد قباطي في الاجتماع وقد اعلنت السعودية خلال كلمة رئيس الدورة عن حزم مالية تصل الي 61 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بالاضافة الي حزمة دعم لدعم رواتب القطاع الخاص بما يزيد عن 60% من الرواتب.

وقد اشار الوزير الاماراتي الي انه تم اطلاق عدد من المبادرات الوطنية علي المستويين لمحلي ومنها اصدار ادلة ارشادية لمعايير السياحة استعدادا لاستقبال الزوار واعادة فتح الفنادق والشواطي ودولة الامارات تدعم كافة الجهود لخطط التعافي واجراءات الصحة والسلامة