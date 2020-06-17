شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : ’’قناة الجزيرة‘‘ القطرية يكشف قيام ‘‘السلطات السعودية’’ بطرد عدد من ’’وزراء الشرعية’’ وقادة عسكريين‘‘ من فنادق الرياض "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن مراسل قناة الجزيرة القطرية ان السلطات السعودية قامت بطرد عدد من وزراء الشرعية من فنادق الرياض ورفضت السماح لهم بالبقاء مجانا كما كان الحال سابقا.

وقال سمير النمري وهو مراسل قناة الجزيرة القطرية في اليمن ان السلطات السعودية قامت بطرد عدد من الوزراء والقيادات العسكرية التابعين لشرعية هادي من الرياض.

ونسب النمري في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك الى مصادر خاصة قولها ان السلطات السعودية لم تعد تمنح رجال الشرعية اي شيء بالمجان وقامت بطرد عدداً من الوزراء والقيادات العسكرية الموالين للحكومة الشرعية اليمنية من الشقق والفنادق التي كانوا يقيمون فيها في الرياض منذ عام 2015.