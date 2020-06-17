شكرا لمتابعة خبر عن جماعة الحوثي تتلقى أقوى ضربة موجعة منذ بداية الحرب في نهم بمأرب وهذا ماجرى لها؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قائمة أولية ضمت أسماء عدد من قيادة جماعة الحوثي الميدانية، التي قتلت خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة الجغرافية للمسرح العملياتي للمنطقة العسكرية السابعة والثالثة.

و أوضحت مصادر ميدانية أن جماعة الحوثي تكبدت خلال الـ 72 الماضية خسائر بشرية فادحة جراء المعارك الدائرة في مناطق متفرقة من نهم ومفرق الجوف والجفرة والمخدرة، موضحة أن غارات طيران التحالف أجهزت خلال الـ 42 الساعة الماضية على عدد كبير من الحوثين من خلال استهداف تعزيزات جماعة الحوثي ومواقع مفترضة لهم في نهم سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة.

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وذكرت المصادر أن المعركة التي ظلت قيادة الحوثين تعد لها أكثر أكثر من شهر وتحشد لها التعزيزات البشرية والعتاد، استطاع أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ان يمتصوها بتكتيك عسكري محكم أدى إلى استنزاف معظم تلك التعزيزات العسكرية والأنساق البشرية التي حاولت من خلالها الحوثين تحقيق اختراق عسري والوصول إلى معسكر ماس الاستراتيجي، تم تدميرها من قبل قوات الجيش والمقاومة وغارات التحالف المركزة.

وفيما يلي أسماء عدد من القيادات الميدانية الحوثي التي سقطت خلال هذه المواجهات التي لا زالت مستمرة بصورة متقطعة.

‏١_العميد الركن/ عباد عبدالله الجود قائد محور نهم

‏٢_العقيد/حمود احمد علي الحوثي ركن امداد جبهة نهم

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‏٣_العقيد/ احمد زيد مسؤول الهندسة في نهم

‏٤. العقيد/ محمد يحيى الحملي مسؤول الاتصالات المركزية في فرضة

نهم

٥.القيادي الحوثي إسماعيل السقاف.. وعدد من مرافقيه في جبهة نهم.

٦.حاتم محمد علي عبد الله الوشلي

٧.ربيع قناف راجح يحيى المكروب

٨.اسامة محمد هادي علي مذكور

٩.محمد عبد الواحد سعيد القيداسي

١٠.سامي يحيى عبده جنيد النهاري

١١.احمد عبد الله محرم

١٢.عبد الله بصر الله شعاب

١٣.بشير عبد الله الكبسي

١٤. احمد سالم زيد ملوح

١٥.قصي هادي جميل

١٦.عبده هميس

١٧.مراد العمري

١٨.ابو حسين المؤيد

١٩.ابو حيدر عامر

٢٠. ليث محمد منيف