شكرا لمتابعة خبر عن مأرب على صفيح ساخن والمعارك على اشدها في عدة جبهات "خارطة السيطرة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتدمت المواجهات بشكل عنيف مساء يوم امس بين الجيش الوطني وجماعة الحوثيين على امتداد جبهات مأرب وسط تقدم الجيش في جبهات وتراجعه في اخرى.

وتشهد جبهات محافظة مأرب (شرقيّ اليمن)، في هذه الاثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط تقدم للقوات الحكومية وانهيار في صفوف جماعة الحوثي.

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وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة تدور الآن، في جبهات مجزر ونجد العتق والمخدرة ومفرق الجوف وصلب بين قوات الجيش وجماعة الحوثي.

وأضافت،أن الجيش الوطني ننفذ عملية إلتفاف سريعة في جبهة نهم، وتمكن فيها من قتل وأسر عدة عناصر من جماعة الحوثي.

وذكرت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات للجماعة الحوثية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، فيما دمرت عدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين.

يأتي ذلك بعد أن استعاد الجيش الوطني في وقت سابق، مواقع كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الجماعات بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.

وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف جماعة الحوثي المدعومة من إيران.