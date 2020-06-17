شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن معلومات جديدة عن اطراف كانت وراء مقتل الشدادي وقيادات كبيرة في الجيش الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضابط في صفوف جيش الشرعية، حزب الإصلاح بارتكاب خيانات في جبهات القتال ضد جماعة الحوثي والتآمر ضد قيادات بالجيش.

جاء ذلك في تسجيل مصور للعقيد عبدالحكيم عامر أحمد شعبان وهو من ابناء حجور بمحافظة حجة ، الذي أعلن فيه انضمامه وتأييده لأبناء الجنوب ولرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

متهما حزب الإصلاح بالتآمر على عدد من قيادات الجيش ، الذين قال بأنهم توفوا مثقلين بالديون ، وعلى رأسهم العميد / محمد الحجوري قائد لواء المهام الخاصة الذي توفي متأخرا بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الاخوان في مأرب.

واتهم العقيد عبدالحكيم حزب الإصلاح بالتآمر على منطقة حجور اثناء انتفاضتها ضد جماعة الحوثي مطلع عام 2019م ، بالتآمر على الحجوري الذي أكد بأنه توفي قهرا بسبب تآمر الإصلاح ضده.

مؤكدا بأن حزب الإصلاح هو من تآمر على اللواء عبدالرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة الذي قتل بصاروخ حراري موجه مطلع أكتوبر من عام 2016م.

مؤكدا تعرضهم للخيانات في الجبهات من قبل حزب الإصلاح ، وأضاف : لدينا أسرى وجرحى وشهداء وحزب الإصلاح لديهم السيارات والأموال في تركيا ومصر.

مشيرا الى أن قيادات الحزب امتنعت عن الدفع بأبنائها في الجبهات ، واكتفت بالتضحية بأبناء حجور وتعز وإب وذمار وباقي المحافظات.

العقيد عبدالكريم قال بان حزب الإصلاح حزب إرهابي وقياداته إرهابية وعنصرية ولا يصلح للحكم ولا فرق بينه