شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش تواصل تقدمها في جبهة نهم وغارات مكثفة تستهدف مواقع للحوثين في صنعاء وعمران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش، تقدمها في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وحررت قوات الجيش،يوم امس الثلاثاء، مواقع مهمة في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع الجماعات الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

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بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتعزيزات الجماعة الحوثية، في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تكبيدها خسائر في العتاد القتالي.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف، اليوم، بعدة غارات جوية، مواقع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (الدرونز) في محافظتي صنعاء وعمران.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير تلك المواقع بشكل كلي.