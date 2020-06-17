شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 12:04 مساءً - العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور)

حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني وجيرانها، عقب العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها، بعد ان فاحت رائحة كريهة من شقتها.

حيث عثرت قوات الأمن على جثة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند فيشوا شانتي متوفاة في ظروف غامضة في منزلها. Advertisements

وبينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الوفاة قد تكون ناتجة عن سقوط بسبب فقدان للوعي نتيجة إفراطها في تناول بعض المشروبات.

وأعرب بعض الجيران عن اعتقادهم بأنها ربما انتحرت لتتخلص من حالة الاكتئاب التي تعيشها بسبب ضائقة مادية تعاني منها وخصوصاً مع فرض إجراءات الحجر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.

وأبلغ الجيران الأمن بعد ظهور رائحة كريهة تخرج من شقة الفنانة بعد غيابها عن الأنظار لعدة أيام، ولا زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة، بينما تم إحالة الجثة إلى التشريح لتحديد سبب الوفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.