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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 12:04 مساءً - "أم عصام" نجمة باب الحارة تصدم الجمهور بإطلالة فاضحة .. شاهد (صورة صادمة)

فاجأت نجمة "باب الحارة" الفنانة صباح الجزائري جمهورها بإطلالتها الأخيرة برفقة ابنتها ترف التقي عبر فيديو شاركته على انستغرام.

وشاركت صباح الجزائري جمهورها مقطع فيديو برفقة ابنتها ترف عبرت فيه عن اشتياقها لوالدتها بعد الغياب الطويل عنها بسبب إغلاق الحدود السورية على خلفية الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

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و عبرت نجمة باب الحارة عن لوعتها واشتياقها لابنتها في تعليقها على الفيديو حيث قالت:“والله البعد حرقة..اشتقتلك وبدي بس ضمك لقلبي بعد الغياب”.

وكانت الجزائري قد أعادت مشاركة الفيديو الذي ظهرت فيه مع ابنتها عبر حسابها الشخصي في انستغرام حيث تعرضت لهجوم عنيف جراء كشف ابنتها لجزء كبير من صدرها في الفيديو الذي اعتبره المتابعون فاضحاً وغير لائق بحق الفنانة السورية الكبيرة.

الجدير بالذكر أن صباح الجزائري قد لعبت دور زوجة زعيم "حارة الضبع" الفنان عباس النوري بشخصية سعاد في المسلسل الشامي الشهير باب الحارة.