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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذيرعاجل وهام للمغتربين اليمنيين..اصحاب هذه المهن سترفض الجوازات السعودية تجديد اقامتهم وسترحلهم الى خارج الاراضي السعودية (21 مهنة )

2020/06/17 الساعة 11:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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