"الخليج 365" يرصد غارات التحالف على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بست محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 الخليج 365 - علي كامل: شنت مقاتلات التحالف، خلال الساعات الماضية، غارات جوية مستمرة في جبهات صرواح مأرب والبيضاء وصنعاء وعمران وحجة وصعدة.

ففي صنعاء، شنت المقاتلات غارات مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي بمنطقة الحفا شرق العاصمة صنعاء. وفي مأرب، نفذت المقاتلات غارات استهدفت جبهة صرواح، وسمع دوي انفجارات وتصاعد كثيف لألسنة اللهب من مكان الاستهداف. Advertisements وفي البيضاء، استهدفت غارات مكثف في احدى معسكرات مليشيا الحوثي بمنطقة صوابه بمديريه السوادية بمحافظة البيضاء. أما في عمران، نفذت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع وتجمعات لعناصر المليشيات الانقلابية، حيث استهدفت بغارتين المليشيا الانقلابية بمديريتي ذيبين وبني صريم. وبصعدة، نفذ الطيران غارتين على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي بمنطقة آل علي بمديرية رازح ، و 5 غارات تستهدف مواقع المليشيا بمديرية الظاهر وفي حجة، نفذ الطيران غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية بمديرية حرض وغارتين على مديرية مستبأ.

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