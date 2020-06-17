غارات مكثفة على تجمعات مليشيا الحوثي في صرواح بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 مأرب - الخليج 365 شن طيران التحالف العربي، فجر الأربعاء، غارات مكثفة على تجمعات مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

Advertisements وأوضحت مصادر محلية، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف مخازن أسلحة وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح. وبحسب المصادر، سمعت دوي انفجارات وتصاعدت ألسنة اللهب من مكان الضربات

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