البحسني يصدر تعميماً بإجراء تعديل في توقيت حظر التجوال بالمحافظة(وثيقة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم تعميماً بإجراء تعديل في توقيت حظر التجوال بالمحافظة، وذلك بعد التشاور مع المجلس الاستشاري بمحافظة حضرموت، ومراعاةً لظروف أبناء المحافظة، نصّ على الآتي":



"الأخوان / قائدا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية - المحترمان

الأخ / وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء- المحترم

الأخوان/ مديرا الأمن والشرطة بالساحل والوادي- المحترمان

الأخوان / مديرا مكتبي الصحة بالساحل والوادي- المحترمان

الإخوة/مديرو مديريات محافظة حضرموت - المحترمون

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع : تعديل في توقيت حظر التجوال بالمحافظة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه .. وبناءً على التشاور مع المجلس الاستشاري بمحافظة حضرموت والذي يضم في عضويته الاستشاريين من الأطباء في مكتب الصحة وجامعة حضرموت والخبرات الطبية بالمحافظة؛ ومراعاةً لظروف أبناء المحافظة، عليكم تنفيذ الإجراءات التالية كل في مجال اختصاصه :

1- الاستمرار في إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل عام حتى إشعار آخر .

2- يعدّل توقيت قرار حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت بحيث يكون من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 17/6/2020.

3- يستمر قرار التزام المواطنين بأداء جميع الصلوات في المنازل مع الاستمرار في رفع أذان الصلوات من المساجد.

4- نهيب بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تهدف في المقام الأول إلى حمايتهم والحفاظ على سلامتهم."