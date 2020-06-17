شكرا لقرائتكم خبر عن نهایة مؤلمة لمذیع قناة الجزیرة "فیصل القاسم ".. صحفي مصري یسرب فیدیو صادم لم یتخیله أحد.. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 10:03 صباحاً - نهایة مؤلمة لمذیع قناة الجزیرة "فیصل القاسم ".. صحفي مصري یسرب فیدیو صادم لم یتخیله أحد.. شاهد

نشر الكاتب الصحفي المصري أحمد المالح، فیدیو على قناته في الیوتیوب، حمل عنوان "الحلقة التي حطمت فیصل القاسم وبرنامجه على السوشیال میدیا".

وبدأ الصحفي المصري الفیدیو بالھجوم على مذیع قناة الجزیرة فیصل القاسم، واصفا إیاه بمذیع الفتن الذي یحاول اظھار صوته من خلال زرع الفتن والخراب بالدول العربیة حسب قوله.

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واضاف ان فیصل القاسم أفل نجمھ ونجم برنامجھ الشھیر "الاتجاه المعاكس"، ویحاول الان العمل على إعادة صوته واستعادة شھرته.

شاھدو الحلقة من خلال الرابط التالي: