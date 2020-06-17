شكرا لقرائتكم خبر عن قناة MBC تنشر لقطات فاضحة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 10:03 صباحاً - قناة MBC تنشر لقطات فاضحة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد

اثارت حلقة رامز مجنون رسمي التي استضاف فيها الممثلة المصرية بسمة حسن موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحلقة التي ظهرت فيها الممثلة بسمة حسن وهي منها بشكل كامل بعد تعرضها لصدمات الفنان رامز جلال.

ونشرت قناة ال MBC على منصتها في اليوتيوب مقاطع صغيرة لاهم احداث الحلقة.

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وظهرت الممثلة بسمة حسن في احدى اللقطات وهي تتحدث عن حبها للممثل رامز جلال على المستوى الشخصي ولكنها تكره ما يفعله في الناس بسبب المقالب تفاجأت به على المسرح ليبدأ بمقالبه ضدها.

وفي مقاطع اخرى تظهر الممثلة بسمة وهي عنيدة جدا، حيث تمكنت من فك يديها من الكرسي أثناء وضعها داخل الحوض المليء بالماء، وهو ما أجبر رامز على إنهاء المقلب بوقت قصير، على خلاف الحلقات السابقة.

وتعرض رامز جلال في ذات الحلقة للإصابة في اصبع يده، حيث قامت "الكابوريا" بعضها عندما حاول وضعها في حول الماء.

اما الموقف الطريف في حلقة الممثلة بسمة حسن، فقد كان عند سقوطها داخل بركة المياة وسحبت معها رامز جلال، وعندما خروجها قام رامز باعادتها مجدداً، فصرخت، "البنطلون" .