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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطيير:الشيخ سلطان العرادة يقلب الطاولة على راس عبد الملك الحوثي ويقهر ابو علي الحاكم بضربة ساحقة جعلتهم يدركون ان السيطرة على مأرب من سابع المستحيلات

2020/06/17 الساعة 09:48 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطيير:الشيخ سلطان العرادة يقلب الطاولة على راس عبد الملك الحوثي ويقهر ابو علي الحاكم بضربة ساحقة جعلتهم يدركون ان السيطرة على مأرب من سابع المستحيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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