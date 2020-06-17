عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اللاجئين بالخوخة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 أبو ظبي - الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبيعة متنقلة الى مخيم اللاجئين بمديرية الخوخة جنوب الحديدة وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements واستقبلت العيادة الطبية عشرات من الحالات من النساء والأطفال والرجال المرضى لتقديم المعاينة الطبية والرعاية الصحية وصرف الأدوية المجانية. وقامت العيادة خلال استقبال المرضى بتوعية اللاجئين من مخاطر فيروس كورونا بتبيين الطرق المثلى للوقاية وأهمية تجنب التجمعات وضرورة غسل اليدين ولبس الكمامات والالتزام بالحجر. وتستمر العيادات الطبية في تقديم الخدمات الصحية في جميع المخيمات، في إطار دور دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة النازحين وكذلك اللاجئين في الساحل الغربي.

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