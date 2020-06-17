موقع سويسري يطالب "فيسبوك" بطرد الاخوانية توكل كرمان أحد ازرع أدروغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب موقع سويسري، إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بطرد الإخوانية داعية التطرف والإرهاب واحد ازرع اردوغان "توكل كرمان" من "هيئة حكماء" الموقع.



وقال موقع "أودياتور أونلاين"، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن "تعيين فيسبوك لتوكل كرمان في هيئة الحكماء مقلق للغاية".

وأضاف"رغم حالة الغضب الكبيرة من تعيين كرمان خلال الأيام الماضية، لم يصدر عن فيسبوك أي بيان يوضح موقفه أو يعلن أسباب هذه الخطوة الغريبة".

وتابع أن:"فيسبوك بهذا التعيين يمنح تنظيم الإخوان المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه".

ومضى موقع "أودياتور أونلاين"، قائلا:" توكل كرمان معروفة بانتمائها للإخوان"، موضحا:"هذ التنظيم يصنف على نطاق واسع في أوروبا كتهديد للديمقراطية".

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الموقع السويسري، أكد أيضاً، أن "إدارة فيسبوك مطالبة بمراجعة قرارها، واستبعاد توكل كرمان".

ومنتصف مايو/ أيار الجاري، أعلنت شركة فيسبوك، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

ويتكون المجلس من 20 شخصا، بينهم كرمان إلى جانب شخص إسرائيلي، وعدد من الشخصيات من عدة دول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. لاتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته، من على موقع فيسبوك وتطبيق "أنستقرام".

وتوكل كرمان الناشطة اليمنية، المقيمة في تركيا، معروفة بالتحريض على الثورات والفوضى، وأعمال العنف وإراقة الدماء في الدول العربية، وبخاصة الإمارات ومصر، ولا تعارض الاعتداءات الوحشية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد الأهداف المدنية سواء في اليمن أو السعودية.

وكانت كرمان أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير/ شباط 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمني الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، والتي فازت بها بالمناصفة في العام ذاته.