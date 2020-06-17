شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل// ’’قناة المسيرة‘‘ تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتعلن خبر عسكري صاعق سبب صدمة كبيرة للشرعية و‘‘السعودية’’ وهز كل ’’اليمنيين’’ في ‘‘الداخل والخارج‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٦ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعادت قناة " المسيرة " الحوثية قبل قليل بث تصريحات جديدة للناطق الرسمي لجماعة الحوثي " محمد عبد السلام اظهرت عدم اكتراث المليشيات الحوثية للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب اليمني في ظل جائحة كورونا وانتشار الأوبئة وانقطاع المرتبات وارتفاع معدل الفقر بين المواطنين نسفت المليشيات الحوثية كل جهود الامم المتحدة الرامية لايجاد حل سياسي في اليمن، واعلنت عن استمرار خيارها العسكري في اليمن. جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي بأسم مليشيات الحوثيين محمد عبدالسلام في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" بقوله: فإن شعبنا اليمني يؤكد مضيه قدما في معركة الدفاع عن كرامته وسيادة بلده ومساندة الجيش واللجان الشعبية حتى ردع المعتدين ودفعهم إلى وقف عدوانهم وحصارهم" حسب تعبيره. وكانت مليشيات الحوثيين قد صعدت من عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات المشتعلة باليمن بالاضافة الى تنفيذ عمليات عدائية على الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي اعلن التحالف عن اعتراض طائرات مسيرة مساء الاثنين وتدمير صاروخ باليستي صباح اليوم الثلاثاء أطلقته المليشيات من صعدة باتجاه نجران.

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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل// ’’قناة المسيرة‘‘ تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتعلن خبر عسكري صاعق سبب صدمة كبيرة للشرعية و‘‘السعودية’’ وهز كل ’’اليمنيين’’ في ‘‘الداخل والخارج‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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