شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طيور الجنة ‘‘عصومي’’ يوثق ولادة والدته لحظة بلحظة... أول ظهور للمولود وهذا اسمه ‏(فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 08:01 صباحاً - نجم طيور الجنة ‘‘عصومي’’ يوثق ولادة والدته لحظة بلحظة... أول ظهور للمولود وهذا اسمه ‏(فيديو)

وثقت عائلة مقداد لحظة ولادة مروة حماد زوجة خالد مقداد لطفلهما السادس.



ونشر عصومي نجم طيور الجنة لقطات مفصلة عما حدث بالضبط بداية من ذهاب والدته إلى المستشفى وحتى لقائه الأول مع شقيقه المولود.



وأظهرت لقطات مفصلة على قناة عصومي ووليد لولادة مروة حماد زوجة خالد مقداد لطفلهما السادس، فظهر في البداية معتصم مقداد وهو في حالة توتر شديدة فور علمه أن موعد ولادة والدته قد حان، وأخذ يسرد للجمهور عن مشاعره في هذه اللحظة ما بين قلق وسعادة في آن واحد.

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وأضاف عصومي للمتابعين على القناة أنه سيتم نشر لقطات لولادة والدته، فظهر في الفيديو والده خالد مقداد وهو يحمل حقيبة الملابس وخلفه زوجته يتجهان إلى المستشفى من أجل الولادة وأبدى تحمسه الشديد، ثم ظهر المولود بعد ولادته وهو يبكي، بينما خرجت مروة حماد من العمليات إلى غرفتها العادية من أجل الراحة.



