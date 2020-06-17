شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رعب واسع في السعودية والسبب مشاهدة "جني" يجوب الشوارع.. هكذا تعاملت معه الشرطة.. شاهد! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 08:01 صباحاً - فيديو.. رعب واسع في السعودية والسبب مشاهدة “جني” يجوب الشوارع.. هكذا تعاملت معه الشرطة.. شاهد!

سادت حالة من الجدل، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو لظهور كائن غريب في مدينة الباحة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، شخص غريب يُشبه “الزومبي” أو “الجني”، يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ويتنقل بخفة بين المنازل القريبة من القبور، بطريقة مُرعبة، ويستوقفه بعض الشباب ليسألوه عن هويته، فيهجم عليهم، ويُصدر أصواتاً مُرعبة، ليصرخوا ويفروا هاربين.

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ورجح المغردون أن “الزومبي” أو “الجني” كما اعتقد أغلبهم في البداية، هو شاب مريض نفسياً هرب من المصحة العقلية، بينما أكد آخرون أنه مُجرد أحد المقالب.

ورأى مُغرد آخر أن ما فعله الشاب “الزومبي” ماهو إلا ترجمة لتأثير الألعاب الإلكترونية والأفلام الأجنبية على الشباب السعودي، لكن معظم المغردين صدقوا الفيديو خاصة أنهم توقعوا أن تكون المرحلة القادمة في 2020، هي خروج “الزومبي” من القبور.وفي وقت لاحق، ألقت شرطة الباحة القبض على “جني الباحة” كما أُطلق عليه، وتداول الناشطون فيديو أثناء محاصرة سيارات الشرطة له من كل جانب، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

اخيراً تم القبض على شخص ظهر بمقاطع مخيفه في بعض قرى مدينة الباحة#زومبي_الباحة او ما اطلق عليه البعض #جني_مقابر_الباحة pic.twitter.com/DyfgthRNyX — حياة الزهراني (@ii_toot33) June 13, 2020

— حياة الزهراني (@ii_toot33)