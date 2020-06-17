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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 08:01 صباحاً - أخيرًا .. الملياردير السعودي “الوليد بن طلال” يتزوج بالزوجة الثامنة 8 .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة من هي العروسة ..؟

والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية. الوليد بن طلال له استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية Advertisements وعن حياته الشخصية، تزوج الأمير الوليد بن طلال من كل من الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز والأميرة إيمان بنت ناصر بن عبد الله السديري والأميرة خلود مليح العنزي، والأميرة مها بنت راشد آل سعيد التميمي، والأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، والأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل. وأنجب من الأميرة دلال، الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال والأمير خالد بن الوليد بن طلال.

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