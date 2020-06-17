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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: قناة " المسيرة" تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتعلن خبر عسكري صاعق سبب صدمة كبيرة للشرعية والسعودية وهز كل اليمنيين في الداخل والخارج

2020/06/17 الساعة 07:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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