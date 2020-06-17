شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل// جواس في حالة حرجة اثر تعرضه لاصابة بليغة في هذه المنطقة..ومصرع 2 من قيادات الحزام الامني كانو برفقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اكد مصدر لموقع المشهد الدولي أن اللواء ‎جواس أصيب إصابة بالغة في شقرة ونقل إلى أحد مستشفيات ‎عدن وحالته خطيرة .. فيما قال المصدر بأن معه قيادات عسكريه كبيره إصاباتهم بليغه وان اثنين كبار من قيادات الحزام الأمني قد فارقو الحياه هذا وقد اعلنت بعض معسكرات الحزام الأمني انسحابها عندما رفت أن هزيمتها من الجيش الوطني قادمه لامحاله وقال المصدر بأن قيادات عسكريه كبيره ارسلو من الساحل الغربي لقيادة المعركه فيما هناك تجهيزات كبيره لحماية عدن بزراعتها العام من مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا

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