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عدن - ياسمين التهامي - الإطاحة بـ «عصابة أجنبية» امتهنت سرقة قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements كنت دوريات الأمن في الرياض، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال قائدي المركبات تحت تهديد السلاح. وأوضح مقطع فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، أن التشكيل العصابي مكون من 3 وافدين من الجنسية التشادية تخصصوا في سرقة الأموال والمقتنيات الشخصية بعد استيقاف قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بحي “منفوحة”. وتم تحويل الأشخاص الذين تم ضبطهم، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقا للنظام. كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ «عصابة أجنبية» امتهنت سرقة قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي كنت دوريات الأمن في الرياض، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال قائدي المركبات تحت تهديد السلاح. وأوضح مقطع فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، أن التشكيل العصابي مكون من 3 وافدين من الجنسية التشادية تخصصوا في سرقة الأموال والمقتنيات الشخصية بعد استيقاف قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بحي “منفوحة”. وتم تحويل الأشخاص الذين تم ضبطهم، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقا للنظام. كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ «عصابة أجنبية» امتهنت سرقة قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي

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كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ «عصابة أجنبية» امتهنت سرقة قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.