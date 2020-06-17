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عدن - ياسمين التهامي - إرتفاع جنوني لأسعار صرف الدولار والريال السعودي .. آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements تحديثات اسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في السوق اليمنية مقابل الريال اليمني مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 اسعار الصرف في عدن غير مستقر والأغلب موقفين البيع والشراء الدولار الأمريكي: شراء: 745 بـيع: 750 الريال السعودي: شراء: 196 بـيع: 198 اسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: شراء: 623 بيع: 627 الريال السعودي: شراء: 164.5 بيع: 165.5 تحديثات اسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في السوق اليمنية مقابل الريال اليمني مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 اسعار الصرف في عدن غير مستقر والأغلب موقفين البيع والشراء الدولار الأمريكي: شراء: 745 بـيع: 750 الريال السعودي: شراء: 196 بـيع: 198 اسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: شراء: 623 بيع: 627 الريال السعودي: شراء: 164.5 بيع: 165.5

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