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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:59 صباحاً - شاهدوا// “أجمل مذيعة“ بـ“قناة MBC” تنشر صورتها بالخطأ وهي ”عارية” تمام في ”الحمام”

أحدثت الإعلامية المصرية أصالة كامل المذيعة بقناة ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورتها عارية مرتدية بالملابس الداخلية بالخطأ عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements وبعد حذف الصورة كتبت : متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت ولا ناس ما عندها ذوق ولا إحساس نشروها. وتابعت الإعلامية المصرية اللى قاعد ينشر هيتحاسب قانونيًا.. بليز منشنوني على الحسابات.

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