طيران العدوان السعودي يعاود غاراته على العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي، فجر اليوم الأربعاء، غاراته على العاصمة صنعاء وسط تحليق مستمر حتى هذه اللحظة.

وقال شهود عيان لـ” الخليج 365 ” أن طيران العدو اقدم في تمام الساعة الخامسة فجراً على شن غارات على منطقة الحفا شرق العاصمة ومناطق اخرى شمالاً.

يأتي ذلك بعد غارات مماثلة شنها قبل ساعات على شبكتي الإتصالات بمديريتي ذيبين وبني صريم بمحافظة عمران.