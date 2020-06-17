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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:57 صباحاً - شاهدوا : ”ظهور فاضح“ لابنة مخرج مسلسل “باب الحارة” .... كشفت عن مابين ”فخذيها وصدرها البارز” ..“صور“

أطلت الفنانة السورية ”شمس الملا“ والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل “باب الحارة” بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة . Advertisements وارتدت ”شمس الملا” او صفا “باب الحارة“ فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة . وعلّق احد متابعي “شمس الملا“ قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا ! وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة

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