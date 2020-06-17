شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : انفجارات مدويه وتصاعد كثيف لالسنة اللهب عقب ضربات جوية لطيران استهدفت مخازن اسلحة للحوثيون في جبهة صرواح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية عن سماع دوي انفجارات وتصاعد كثيف لألسنة اللهب عقب ضربات جوية لطيران التحالف استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في جبهة صرواح غرب مارب قبل قليل.

وفي وقت سابق قالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمكنت خلال الساعات الماضية، من تدمير منظومة صاروخية لجماعة الحوثي في محافظة مأرب.

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وأضافت، ان مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيون في عدة جبهات في مأرب.

واسفرت الغارات عن تدمير منظومة صاروخية للحوثيين في مديرية مجزر بمأرب، كانت قد اكملت جماعة الحوثي تركيبها لقصف مواقع الجيش والأحياءالسكنية في مأرب.

‏وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية تجدد المعارك العنيفة بسن قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي في مفرق الجوف.

وحسب المصادر فإن المعارك على اشدها في مفرق الجوف الآن، وتجري الاشتباكات بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى قصف جوي على مواقع الحوثيين.

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد جبهات نهم ومأرب، معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط تقدم للقوات الحكومية وانهيار في صفوف جماعة الحوثي.