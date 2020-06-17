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عدن - ياسمين التهامي - قبل ساعات من تطبيق قانون قيصر .. واشنطن تهدد نظام الأسد وتضعه أمام خيارين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ARY MENU مزمز عربية وعالمية قبل ساعات من تطبيق قانون قيصر .. واشنطن تهدد نظام الأسد وتضعه أمام خيارين ! 16 يونيو، 20200 وضعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رئيس النظام السوري بشار الأسد أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في بلاده أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، عشية دخول عقوبات “حاسمة” حيز التنفيذ بموجب “قانون قيصر”. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن “غدا تتخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة” ، بحسب العربية نت . وقالت كيلي كرافت “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام”. ويدخل “قانون قيصر” الذي وقعه ترمب في كانون الأول/ديسمبر حيز التنفيذ الأربعاء. وينصّ القانون خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد. ARY MENU مزمز عربية وعالمية قبل ساعات من تطبيق قانون قيصر .. واشنطن تهدد نظام الأسد وتضعه أمام خيارين ! 16 يونيو، 20200 وضعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رئيس النظام السوري بشار الأسد أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في بلاده أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، عشية دخول عقوبات “حاسمة” حيز التنفيذ بموجب “قانون قيصر”. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن “غدا تتخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة” ، بحسب العربية نت . وقالت كيلي كرافت “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام”. ويدخل “قانون قيصر” الذي وقعه ترمب في كانون الأول/ديسمبر حيز التنفيذ الأربعاء. وينصّ القانون خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

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