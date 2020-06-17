شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو | ”أسد“ يقترب ببطئ شديد من عشيقتة “اللبوة” وهي نائمة ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار ... وعندما استيقظت كانت ”النهاية صادمة” وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو | ”أسد“ يقترب ببطئ شديد من عشيقتة “اللبوة” وهي نائمة ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار ... وعندما استيقظت كانت ”النهاية صادمة” وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أسد في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، بالتهجم على لبوة وعضها عندما كانت نائمة، الأمر الذي لفت انتباه الزائرين وقاموا بتوثيق الحدث. وقال جوشوا لونكوشو، والذي يعمل مرشدا في الحديقة في البداية، لم أستطع تخيل أن الأسد سوف يتصرف بهذه الطريقة ، حيث اقترب من اللبوة ببطء وهدوء شديد كي لا يوقظها، وحينها أخبرت ضيوفي الآن سوف نرى شيئًا مثيرًا للاهتمام. وتابع بقوله : عندما اقترب الأسد من اللبؤة، قام بعضها وفر هاربا، لأنها استيقظت على الفور واستعدت للهجوم على الفاعل واعرب للونكوشو عن استغرابه لهذا التصرف، وقال : لقد عملت مرشدًا لمدة ثماني سنوات، لكنني لأول مرة أصادف شيئًا مشابهًا. ويقع منتزه كروجر الوطني في شمال شرق جنوب أفريقيا. ويتضمن حوالي 1.5 ألف أسد، و 12 ألف من فيل، و2.5 ألف جاموس، ونحو ألف نمر و 5 آلاف وحيد القرن. وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ورد أنه في حديقة الحيوان في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، خنقت لبوة أسدا دون سبب واضح، حيث أمستكته من رقبته ولم تفلته إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة. أسد في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، بالتهجم على لبوة وعضها عندما كانت نائمة، الأمر الذي لفت انتباه الزائرين وقاموا بتوثيق الحدث. وقال جوشوا لونكوشو، والذي يعمل مرشدا في الحديقة في البداية، لم أستطع تخيل أن الأسد سوف يتصرف بهذه الطريقة ، حيث اقترب من اللبوة ببطء وهدوء شديد كي لا يوقظها، وحينها أخبرت ضيوفي الآن سوف نرى شيئًا مثيرًا للاهتمام. وتابع بقوله : عندما اقترب الأسد من اللبؤة، قام بعضها وفر هاربا، لأنها استيقظت على الفور واستعدت للهجوم على الفاعل واعرب للونكوشو عن استغرابه لهذا التصرف، وقال : لقد عملت مرشدًا لمدة ثماني سنوات، لكنني لأول مرة أصادف شيئًا مشابهًا. ويقع منتزه كروجر الوطني في شمال شرق جنوب أفريقيا. ويتضمن حوالي 1.5 ألف أسد، و 12 ألف من فيل، و2.5 ألف جاموس، ونحو ألف نمر و 5 آلاف وحيد القرن. وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ورد أنه في حديقة الحيوان في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، خنقت لبوة أسدا دون سبب واضح، حيث أمستكته من رقبته ولم تفلته إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

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