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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: طيران التحالف يعاود الان وفي هذه اللحظات غاراته العنيفة على العاصمة صنعاء "تفاصيل الاماكن المستهدفة" إضافة1

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مراسل "إب برس" بالعاصمة صنعاء ان طيران التحالف جدد قبل لحظات غاراته العنيفة على مواقع للمليشيات الحوثي في العاصمة. وقال مراسلنا" شنت طيران التحالف قبل قليل غارة عنيفة جدا استهدفت اهداف عسكرية للحوثيين في #صنعاء أعقبها انفجار عنيف دوى وسط العاصمة دون معرفة المكان الذي تم استهدافه بالغارة فيما قالت مصادر محلية ان الغارة كانت على جبل عطان وسط العاصمة"، مشيرة إلى ان الطيران مازال يحلق فوق العاصمة. إضافة: أكد مراسل "إب برس" أن غارات الطيران استهدفت مخازن ومعسكر #الحفا شرق العاصمة #صنعاء واستهدفت ايضا مخازن الصواريخ الباليستية في جبل #عطان غرب العاصمة ومازال التحليق مستمر للطيران. تفاصيل اوفى لاحقا.. مراسل "إب برس" بالعاصمة صنعاء ان طيران التحالف جدد قبل لحظات غاراته العنيفة على مواقع للمليشيات الحوثي في العاصمة. وقال مراسلنا" شنت طيران التحالف قبل قليل غارة عنيفة جدا استهدفت اهداف عسكرية للحوثيين في #صنعاء أعقبها انفجار عنيف دوى وسط العاصمة دون معرفة المكان الذي تم استهدافه بالغارة فيما قالت مصادر محلية ان الغارة كانت على جبل عطان وسط العاصمة"، مشيرة إلى ان الطيران مازال يحلق فوق العاصمة. إضافة: أكد مراسل "إب برس" أن غارات الطيران استهدفت مخازن ومعسكر #الحفا شرق العاصمة #صنعاء واستهدفت ايضا مخازن الصواريخ الباليستية في جبل #عطان غرب العاصمة ومازال التحليق مستمر للطيران. تفاصيل اوفى لاحقا..

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