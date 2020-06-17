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عدن - ياسمين التهامي - بينهم آلاف اليمنيين.. 1.2 مليون أجنبي سيغادرون السعودية العام الجاري

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements تقرير اقتصادي مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية بينهم يمنيين خلال العام الجاري وفقا لصحيفة مكة السعودية. وأشار التقرير الذي أجرته "شركة جدوى للاستثمار" إلى أن أكثر القطاعات تضررا، والتي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني. وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب تقرير اقتصادي مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية بينهم يمنيين خلال العام الجاري وفقا لصحيفة مكة السعودية. وأشار التقرير الذي أجرته "شركة جدوى للاستثمار" إلى أن أكثر القطاعات تضررا، والتي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني. وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب كورونا فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات السعودية إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه. ورجحت الشركة أن يشهد معدل البطالة وسط السعوديين خلال العام الجاري بعض التحرك، إلا أن هذا المعدل سيبقى دون تغيير عند 12% حتى نهاية عام 2020. وقالت إن نظام الساند الذي يدعم بقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إضافة إلى توقع إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية المغادرة، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف. ويبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل، أغلبهم في السعودية بنحو مليون و200 ألف عامل

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