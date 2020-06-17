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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : المصور الذي التقط الصورة المتداولة لـ «أبو الصدوق» عقب مقتله يتحول إلى قاتل الأخير مع سبق الإصرار والترصد (بلاغ صحفي)

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جديد اب برس

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المصور الصحفي الذي التقط الصورة التي تم تداولها أمس، للقيادي في المقاومة الشعبية "صادق مهيوب حسن صالح" المكنى بـ "أبو الصدوق" الذي قتل على يد أحد مرافقيه، تحول من مصور وثق الجريمة إلى قاتل مع سبق الإصرار والترصد لدى بعض المواقع الاخبارية المحلية . وأصدر المصور الصحفي الحمزة الجرافي ،بلاغاً صحفيا، بشأن اتهامه من قبل عدد من المواقع الاخبارية بقتل " أبو الصدوق " الذي قتل أمس على يد أحد مرافقيه بتعز. وقال "الجرافي في بلاغه الذي تلقى " أحداث نت " نسخة منه قبل قليل، إنه تفاجئ بإيراد مواقع اخبارية اسمه بأعتباره قاتل " أبو الصدوق . وأضاف بأنه التقط صورة للقيادي في المقاومة الشعبية بعد مقتله ، ووضع عليها اسمه ، فقامت العديد من المواقع الاخبارية بوضع اسمه كقاتل وليس كمصور. وحمل تلك المواقع المسؤولية الكاملة لما قد يتعرض له من مخاطر جراء تداول أسمه في سياق الخبر . وهذا نص البلاغ كما ورد لـ " أحداث نت " : تداولت كثير من المواقع الأخباري أسمي انا" الحمزة الجرافي" بعتباري قاتل القيادي في المقاومة الشعبية" أبو الصدوق" حيث تداول نشطاء صورة القاتل الذي قمت بإلتقاطها مكتوبا عليها اسمي بعتباري المصور الإعلامي الذي قام بإلتقاط الصورة. إنني أحمل كافة المواقع الأخبارية التي تداولت أسمي دون أن تتأكد من صحة الخبر المسؤولية الكاملة عما قد أتعرض له من مخاطر من جراء تداول أسمي في سياق الخبر. كما أطالب هذه المواقع وعلى رأسها المصدر أونلاين والرصيف برس سرعة تصحيح الخبر حيث وإن قاتل ابو الصدوق يدعى" قائد درهم" وانا إذ أتقدم بهذا البلاغ للرأي العام وللنقابة الصحفيين أأكد في الوقت ذاته، أنني سأتقدم بدعوى قضائية ضد كل موقع أخباري قام بتداول أسمي بعتبار هذه جريمة كبيرة تمارسها المواقع الاخبارية ضدي قد تعرض حياتي للخطر. تنويه: ارفق المصور الصحفي الجرافي روابط المواقع الاخبارية التي تداولت اسمه في خبر مقتل " أبو الصدوق" .