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عدن - ياسمين التهامي - لمرضى القولون.. هذه 4 أطعمة سبب رئيسي للإصابة بالتهيّج العصبي

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements متلازمة القولون العصبي حالة شائعة جدًا، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتشارها في الدول الصناعية تتراوح بين 10 و20%. ويعاني المصابون بالقولون العصبي في العادة آلامًا في البطن وتغيرات في التغوّط، مثل التغوط غير المنتظم، وكذلك الإمساك أو الإسهال، إضافة إلى الأعراض الأخرى كانتفاخات البطن. وفي سياق ذلك، حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على حسابه في تويتر، من إن هناك 6 أسباب لإصابة القولون بالتهيج العصبي. وأوضح النمر، تلك المسببات بالقول: من مهيجات القولون العصبي تناول (الدهون الحيوانية ـ المياه الغازية ـ الفلفل والشطة ـ البهارات الحارة)، إضافة إلى الضغوط النفسية وقلة أكل الألياف، وقلة شرب السوائل. متلازمة القولون العصبي حالة شائعة جدًا، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتشارها في الدول الصناعية تتراوح بين 10 و20%. ويعاني المصابون بالقولون العصبي في العادة آلامًا في البطن وتغيرات في التغوّط، مثل التغوط غير المنتظم، وكذلك الإمساك أو الإسهال، إضافة إلى الأعراض الأخرى كانتفاخات البطن. وفي سياق ذلك، حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على حسابه في تويتر، من إن هناك 6 أسباب لإصابة القولون بالتهيج العصبي. وأوضح النمر، تلك المسببات بالقول: من مهيجات القولون العصبي تناول (الدهون الحيوانية ـ المياه الغازية ـ الفلفل والشطة ـ البهارات الحارة)، إضافة إلى الضغوط النفسية وقلة أكل الألياف، وقلة شرب السوائل.

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