شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي :"يلمح في منشور له الى شي عظيم سيحدث قريباً" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي الحوثي :"يلمح في منشور له الى شي عظيم سيحدث قريباً"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ا تخيفكم الطائرة اليمنية وتطالبون العالم بادانتها؟ وهي اصغر بأضعاف كثيرة عن طوائركم الامريكية ، التي ترتكب المجازر اليومية في اليمن ، واذا كان هذا عويلكم ، ولازالت بهذا الحجم ، فكيف سيكون عندما تكبر ؟؟؟؟. ا تخيفكم الطائرة اليمنية وتطالبون العالم بادانتها؟ وهي اصغر بأضعاف كثيرة عن طوائركم الامريكية ، التي ترتكب المجازر اليومية في اليمن ، واذا كان هذا عويلكم ، ولازالت بهذا الحجم ، فكيف سيكون عندما تكبر ؟؟؟؟.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد علي الحوثي :"يلمح في منشور له الى شي عظيم سيحدث قريباً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.