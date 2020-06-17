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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : المملكة العربية السعودية تطرد وزراء وقيادات عسكرية كبيرة تابعين للشرعية اليمنية من العاصمة الرياض(اسماء+تفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر تتكلم عن قيام السلطات السعودية بطرد عدد من الوزراء والقيادات العسكرية التابعين لحكومة الشرعية اليمنية من الرياض. وقال مراسل قناة الجزيرة القطرية في اليمن سمير النمري ان السلطات السعودية قامت بطرد عدد من الوزراء والقيادات العسكرية التابعين لشرعية هادي من الرياض. وقال النمري في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك:مصدر خاص: السلطات السعودية تطرد عدداً من الوزراء والقيادات العسكرية الموالين للحكومة الشرعية اليمنية من الشقق والفنادق التي كانوا يقيمون فيها في الرياض منذ عام 2015. ويسيطر على الشرعية اليمنية حزب الاصلاح فرع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن والموالي لمحور تركيا وقطر وقد بدات الحرب الاعلامية بين الحزب والسلطات السعودية بعد انكشاف مخططه التدميري في اليمن ومحاولات تسليمه الشمال لايران والجنوب لتركيا. ر تتكلم عن قيام السلطات السعودية بطرد عدد من الوزراء والقيادات العسكرية التابعين لحكومة الشرعية اليمنية من الرياض. وقال مراسل قناة الجزيرة القطرية في اليمن سمير النمري ان السلطات السعودية قامت بطرد عدد من الوزراء والقيادات العسكرية التابعين لشرعية هادي من الرياض. وقال النمري في منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك:مصدر خاص: السلطات السعودية تطرد عدداً من الوزراء والقيادات العسكرية الموالين للحكومة الشرعية اليمنية من الشقق والفنادق التي كانوا يقيمون فيها في الرياض منذ عام 2015. ويسيطر على الشرعية اليمنية حزب الاصلاح فرع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن والموالي لمحور تركيا وقطر وقد بدات الحرب الاعلامية بين الحزب والسلطات السعودية بعد انكشاف مخططه التدميري في اليمن ومحاولات تسليمه الشمال لايران والجنوب لتركيا.

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