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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : إسرائيل تبدأ التحرك في ليبيا وطائراتها تحلق في سماء الاراضي الليبية..شاهد من تساند !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موقع إيطالي جدلًا بالكشف عن تحليق طائرات إسرائيلي قبالة السواحل الليبية، خلال الساعات الماضية. وقال موقع "إيطاليا رادار" إن طائرات إسرائيلية قامت بمهام استطلاع ومراقبة ودعم إلكتروني مقابل مدينة مصراتة استمرت 4 ساعات. وشهدت سماء البحر الأبيض المتوسط خلال الأونة الأخيرة طلعات جوية مكثفة للطيران الحربي من عدة دول منها طائرات إيطالية وتركية وفرنسية ويونانية وأمريكية حيث قامت كل منها بمهام مختلفة. موقع إيطالي جدلًا بالكشف عن تحليق طائرات إسرائيلي قبالة السواحل الليبية، خلال الساعات الماضية. وقال موقع "إيطاليا رادار" إن طائرات إسرائيلية قامت بمهام استطلاع ومراقبة ودعم إلكتروني مقابل مدينة مصراتة استمرت 4 ساعات. وشهدت سماء البحر الأبيض المتوسط خلال الأونة الأخيرة طلعات جوية مكثفة للطيران الحربي من عدة دول منها طائرات إيطالية وتركية وفرنسية ويونانية وأمريكية حيث قامت كل منها بمهام مختلفة.

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