شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة قاسية على مرتزقة الإمارات في لحج ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر محلية أن قبائل الصبيحة بقيادة شيخ المشايخ الشيخ جلال عبدالقوي شاهر تحشد من كل المناطق في محافظة لحج ومناطق قبائلهم لتطهير لحج ومناطق الساحل وقطع اي إمدادات لقوات طارق صالح واحكام السيطرة على محافظة لحج وقالت المصادر أن الانتقالي أعطى اوامره لمرتزقته بالسيطرة على مبنى المحافظة والأمور سوف تنفجر في اي وقت . وأضافت المصادر أن الشيخ جلال شاهر وجه لمرتزقة الإمارات رسالة وعيد وتهديد ان الرد سيكون قاسيا. وأفادت أن الحشد القبلي والعسكري يتركز في ذر علصان والعند وكرش وطور الباحة من جانبه أعطى المحافظ تركي والقائد حمدي شكري اوامرهم للقوات برفع الجاهزية القصوى للجيش وقوات الصبيحة بدات السيطرة على منافذ لحج بعد احكام سيطرتها على طور الباحة مصادر محلية أن قبائل الصبيحة بقيادة شيخ المشايخ الشيخ جلال عبدالقوي شاهر تحشد من كل المناطق في محافظة لحج ومناطق قبائلهم لتطهير لحج ومناطق الساحل وقطع اي إمدادات لقوات طارق صالح واحكام السيطرة على محافظة لحج وقالت المصادر أن الانتقالي أعطى اوامره لمرتزقته بالسيطرة على مبنى المحافظة والأمور سوف تنفجر في اي وقت . وأضافت المصادر أن الشيخ جلال شاهر وجه لمرتزقة الإمارات رسالة وعيد وتهديد ان الرد سيكون قاسيا. وأفادت أن الحشد القبلي والعسكري يتركز في ذر علصان والعند وكرش وطور الباحة من جانبه أعطى المحافظ تركي والقائد حمدي شكري اوامرهم للقوات برفع الجاهزية القصوى للجيش وقوات الصبيحة بدات السيطرة على منافذ لحج بعد احكام سيطرتها على طور الباحة

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