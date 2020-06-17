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عدن - ياسمين التهامي - تطورات متسارعة في معارك مأرب بين الجيش والحوثيين ومصادر تكشف لمن الغلبة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر ميدانية عن اندلع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى غرب محافظة مارب شمال شرقي اليمن. وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي بعد تلقيها ضربات موجعة في جبهة نهم، شنت هجوما عنيفا قبل قليل على جبهة المخدرة في مديرية صرواح غرب مارب. وأوضحت المصادر أن المواجهات على أشدها في الأثناء بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف تشنه القوات الحكومية على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي. ولفتت المصادر إلى أن ميلشيا الحوثي تعيش حالة ارتباك وتقهقر كبير في صفوفها نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها وماتزال تتكبدها حتى اللحظة في جبهة نهم. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري تأكيده، أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة. وأوضح المصدر أن المواجهات متواصلة وسط انهيارات وتراجع تشهدها صفوف المليشيا الحوثية. ووفقاً للمركز الإعلامي، فإن القيادي الحوثي مران المراني، قائد ما يسمى بميمنة جبهة نهم، لقي مصرعه مع مرافقيه. وذكر أن القوات الحكومية أسرت 22 عنصراً حوثياً خلال المواجهات في جبهة نهم. ت مصادر ميدانية عن اندلع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى غرب محافظة مارب شمال شرقي اليمن. وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي بعد تلقيها ضربات موجعة في جبهة نهم، شنت هجوما عنيفا قبل قليل على جبهة المخدرة في مديرية صرواح غرب مارب. وأوضحت المصادر أن المواجهات على أشدها في الأثناء بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف تشنه القوات الحكومية على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي. ولفتت المصادر إلى أن ميلشيا الحوثي تعيش حالة ارتباك وتقهقر كبير في صفوفها نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها وماتزال تتكبدها حتى اللحظة في جبهة نهم. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري تأكيده، أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة. وأوضح المصدر أن المواجهات متواصلة وسط انهيارات وتراجع تشهدها صفوف المليشيا الحوثية. ووفقاً للمركز الإعلامي، فإن القيادي الحوثي مران المراني، قائد ما يسمى بميمنة جبهة نهم، لقي مصرعه مع مرافقيه. وذكر أن القوات الحكومية أسرت 22 عنصراً حوثياً خلال المواجهات في جبهة نهم.

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