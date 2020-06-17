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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:52 صباحاً - فضيحة إنجي خوري في لايف مباشر +18 تتحدي سما المصري للكبار فقط

تقوم الفنانة المثيرة للجدل دائماً إنجي خوري بتحدي الراقصة سما المصري لتصدر التريند، ويشتهر هاتان الشخصيتان بأنهما يقدمان محتوي بذيء وهدام، يساعد علي نشر الفسق والفجور في المجتمع، عبر نشر صور ومقاطع فيديو جريئة ومشينة وعارية.

وكثيراً مايتعرضون للنقد والهجوم من قبل الجمهور ولكن دون جدوي، ويعبر رواد السوشيال ميديا عن ارائهم في التعليقات المسيئة والساخرة، حول إطلالاتهم وظهورهم شبه العاري، والذي يهدم القيم الأخلاقية.

فيديوهات إنجي خوري

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تزلزل السوشيال ميديا تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

فضيحة إنجي خوري



في بث مباشر كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.