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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:52 صباحاً - شاهد .. نسرين طافش بقميص نوم شفاف يكشف مفاتنها وفخذيها من على السرير
وجهت الفنانة السورية نسرين طافش رسالة لمتابعيها وجمهورها من خلال سريرها في مكان اقامتها حيث شاركت جمهورها صورة من سريرها مرتدية ثياب النوم وحاملة في ملتا يديها تفاحتين ووضعت أمامها قدر يحوي علة التفاح والموز والمنغا وعلقت على الصورة بقولها :
“صباح التفاح”
وأثارت الصورة العديد من التساؤلات بين الجمهور الذي ترك العديد من التعليقات التي تغزلت بجمال الفنانة السورية في اخر اطلالاتها
وكما عودت نسرين طافش جمهورها منذ فترة الحجر الصحي نتجة وباء كورونا المستجد باقامتها للندوات التعليمية والتوعوية مع شخصيات مؤثرة في العالم العربي من خلال حسابها في انستغرام فانها تحرص بشكل دائم على تزويد الجمهور بوصفات طبية خاصة بالرشاقة والجمال والحفاظ على الصحة العامة في زمن الأوبئة الذي يعيشه العالم اليوم
ورجح المتابعون إضاءة طافش على الفوائد الصحية الجمة لفاكهة التفاح على المعدة الفارغة لما لها من تأثير على الوقاية من أمراض السكري وتقليل خطر الاصابة بالجلطات المرفق بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وتحسين النظر والوقاية من الخرف وتنظيف الفم واللثة والوقاية من أمراض القلب والسرطانات المميتة
وأثنى الجمهور على رسالة طافش التوعوية الطبية وتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها المستقبلية
والجدير بالذكر ان نسرين طافش كانت قد شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر وحاز العمل على نسبة مشاهدات عالية في زمن عرضه وضعه في المرتبة الأولى ضمن ترندات الوطن العربي على محرك البحث الشهير غوغل
ويشار الى ان طافش كانت قد أعلنت منذ فترة مشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الآخر الذي يمتد لـ 45 حلقة وتأخر تصويره وعرضه بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا
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