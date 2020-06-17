شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. نسرين طافش بقميص نوم شفاف يكشف مفاتنها وفخذيها من على السرير والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:52 صباحاً - شاهد .. نسرين طافش بقميص نوم شفاف يكشف مفاتنها وفخذيها من على السرير

وجهت الفنانة السورية نسرين طافش رسالة لمتابعيها وجمهورها من خلال سريرها في مكان اقامتها حيث شاركت جمهورها صورة من سريرها مرتدية ثياب النوم وحاملة في ملتا يديها تفاحتين ووضعت أمامها قدر يحوي علة التفاح والموز والمنغا وعلقت على الصورة بقولها :

“صباح التفاح”

وأثارت الصورة العديد من التساؤلات بين الجمهور الذي ترك العديد من التعليقات التي تغزلت بجمال الفنانة السورية في اخر اطلالاتها

Advertisements

وكما عودت نسرين طافش جمهورها منذ فترة الحجر الصحي نتجة وباء كورونا المستجد باقامتها للندوات التعليمية والتوعوية مع شخصيات مؤثرة في العالم العربي من خلال حسابها في انستغرام فانها تحرص بشكل دائم على تزويد الجمهور بوصفات طبية خاصة بالرشاقة والجمال والحفاظ على الصحة العامة في زمن الأوبئة الذي يعيشه العالم اليوم

ورجح المتابعون إضاءة طافش على الفوائد الصحية الجمة لفاكهة التفاح على المعدة الفارغة لما لها من تأثير على الوقاية من أمراض السكري وتقليل خطر الاصابة بالجلطات المرفق بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وتحسين النظر والوقاية من الخرف وتنظيف الفم واللثة والوقاية من أمراض القلب والسرطانات المميتة

وأثنى الجمهور على رسالة طافش التوعوية الطبية وتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها المستقبلية

والجدير بالذكر ان نسرين طافش كانت قد شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر وحاز العمل على نسبة مشاهدات عالية في زمن عرضه وضعه في المرتبة الأولى ضمن ترندات الوطن العربي على محرك البحث الشهير غوغل

ويشار الى ان طافش كانت قد أعلنت منذ فترة مشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الآخر الذي يمتد لـ 45 حلقة وتأخر تصويره وعرضه بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا