شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل باب الحارة "شمس الملا" تنشر صورها عارية وسط حوض السباحة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صور من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • نجمة مسلسل باب الحارة "شمس الملا" تنشر صورها عارية وسط حوض السباحة ..شاهد • كأنها حورية من الجنة .. شاهد عشر صور مذهلة لزوجة الفنان محمد رمضان .. جمالها لا يقاوم وجسمها مثيرا جدا !! • فتاة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو • الكويتية "روان بن حسين" تعلن انفصالها عن زوجها الليبي بسبب تعليق أمير سعودي على صورتها الفاضحة..(شاهد الصور) • اغتصاب الفنانة شمس الكويتية من قبل مجموعة هنود بسبب ملابسها المثيرة والمغرية ..شاهد الفيديو Advertisements • قناة MBC تنشر مشهد فاضح من حلقة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. شاهد ماذا فعل بها رامز جلال فصرخت "احيييييه" .. فيديو • الفنانة الجميلة "ياسمين عبدالعزيز" تخون زوجها مع رجل فوق سيارتها ولم تنتبه للتصوير..(شاهد الفيديو) • هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- و ارتدت الملا ملابس البحر المكشوفة داخل احد المسابح . وعادة ما تنشر الفنانة شمس الملا صورا جريئة وتثير موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

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