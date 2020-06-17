إب: رجل يقتل زوجته ووالدها ويصيب أحد أقاربها بمديرية "السياني"

أقدم، رجل على قتل زوجته ووالدها، وإصابة أحد أقاربها، الثلاثاء، في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن رجلا قتل زوجته ووالدها، وإصابة ابن عمها، إصابة بليغة، حيث تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، فيما لاذ القاتل بالفرار.

وذكرت المصادر، أن الجريمة وقعة في قرية "الجزيئات" بمديرية السياني جنوب مدينة إب.

وأرجعت المصادر السبب وراء الجريمة إلى خلافات أسرية نشبت بين الرجل وزوجته، ورفض والد الزوجة إرجاعها، الأمر الذي دفع الرجل إلى ارتكاب جريمته الشنعاء.

وأدت الحرب التي تشهدها البلاد، وانتشار السلاح بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى تفشي مثل هذه الظاهرة الخطيرة. حيث شهدت إب جرائم بشعة مماثلة في عدد من مديريات المحافظة خلال السنوات الماضية.

