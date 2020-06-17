إب: 136 حالة وفاة بفيروس كورونا وأمراض أخرى خلال أسبوع

توفي العشرات من أبناء محافظة إب، بفيروس كورونا المستجد وأمراض أخرى، في مختلف مديريات المحافظة، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
وتحصل "يمن شباب نت" على حصيلة رصد يومية، وثقت وفاة 136 مواطن ومواطنة في مختلف مديريات المحافظة، خلال الفترة من 8 ـ 15 يونيو الجاري، في ظل تفشٍ واسع لفيروس كورونا المستجد.
وقال راصدون محليون لـ "يمن شباب نت" أن الوفيات غلبت عليها أمراض الالتهابات الرئوية الحادة، ما يرجح إصابة تلك الحالات بفيروس كورونا.
ومن بين الأمراض التي تسببت بالوفيات أمراض القلب والكوليرا وحمى الضنك.
وشملت الاحصائية وفيات مركز عزل الصحي لمرضى كورونا،والوفيات في المستشفيات وأخرى تم رصدها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكلت مناطق "النادرة، وعزلة بيت المليكي بالعدين، ودمنة نخلان في السياني، ومفرق حبيش في المخادر" أهم بؤر تفشي الفيروس الذي لاتزال مليشيا الحوثي انكار وجوده حتى الآن.
يذكر أنه تم رصد 95 حالة وفاة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وسط موجة وفيات كبيرة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
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