شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي يندد بإطلاق المليشيا صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد مجلس الوزراء السعودي باستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار.



وأعتبر المجلس في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، هذه المحاولات المتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، هي أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يندد بإطلاق المليشيا صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.