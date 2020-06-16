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القوات الشرعية تستعيد مواقع قريبة من فرضة نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

القوات الشرعية تستعيد مواقع قريبة من فرضة نهم

متابعات_ الخليج 365

استعاد الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مسنودا بطيران التحالف مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.

 

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وأكد مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.

 

وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

 

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