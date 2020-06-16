شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحركات خبيثة من حزب الإصلاح.. أردوغان يُخطط لدخول اليمن (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف فيديو جراف التحركات الخبيثة لحزب الإصلاح اليمني، كما كشف أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يخطط لدول اليمن . وأوضح الفيديوجراف بأن الرئيس التركي يواصل تدخلاته في الملف اليمني، حيث يشتغل وجود ادوات تركية وقطرية بالحكومة اليمنية بعد فشل خزب الاصلاح في الجنوب.

ورغم تمويل الدوحة للاخوان في شبوة وابين واخرها وصول 20 مليون ريال قطري لدعم مليشيات الاخوان. Advertisements

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